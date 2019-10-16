Jet Fadıl yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz hazır bulundu.

Duruşmada, aralarında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve amcası Osman Kaan’ın da aralarında bulunduğu 19 müşteki ifade verdi.

EKONOMİ BOZUK

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz, şu anda ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı bekleme süreci içerisinde olduklarını ve projelerinin yüzde 80'ini tamamladıklarını söyledi.

YURT DIŞINDAN MÜŞTERİ BULMAK İSTİYOR

Akgündüz, "Ekonominin bozuk olmasından kaynaklı yatırımcı bulmakta güçlük çekiyoruz. Yabancı yatırımcılarla görüşebilmem için yurt dışına çıkmam gerekiyor. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Soyut söylemlerle bu olmaz. Böyle bir durum var ise somut delillerle talepte bulunman gerekiyor." ifadesini kullandı.

REDDEDİLDİ

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akgündüz’ün yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti.

Yine müşteki avukatların Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebini de reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.