Jet imamlar takip altında

Antalya Müftüsü Osman Artan, il müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentte Ramazan'da imamsız hiçbir caminin olmayacağını belirterek, her cami için programlar hazırladıklarını söyledi.

OTELLERDEN TALEP GELİRSE GÖREVLENDİRMELER YAPILACAK

Açılan yayla camilerine de görevlendirme yaptıklarını aktaran Artan, bereket ayı ramazanın dua etmek için fırsat olduğunu ifade etti.

Antalya'nın turizm kenti olduğunu hatırlatan Artan, "Otellerde Ramazan boyunca teravih namazı kılınacaktır diye talep gelirse otellere de görevlendirmeler yapılacak, çünkü vatandaşlarımız tatillerini de yapıyor oruçlarını da tutuyor." diye konuştu.

Cemaate 7 dakikada teravih kıldırma eziyeti VİDEO

"TRAFİK GİBİ NAMAZIN DA KURALLARI VAR"

Ramazan'ın bir ibadet mevsimi olduğunu dile getiren Artan, şöyle devam etti:

"Namazın da kuralları var. Ramazan'da bazen istemediğimiz halde namazın kurallarına riayet etme konusunda her sene olduğu gibi hassasiyetimiz devam edecek. Halk arasında 'jet imam' diye tabir edilen ve 'ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği' gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bu bir ibadettir, herkes gelir namazını kılar, ibadetini yapar, gider. Biz spor yapmıyoruz, herhangi bir şekilde hareket manzumesi yapmıyoruz. Teravih namazı ve ibadetlerimiz Allah'ın emridir. Farzı, sünneti her şeyiyle beraber kılmak gerekiyor."

Jet hızında teravih VİDEO

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Namazın kurallarına uymak zorunda olduklarını ifade eden Artan, "Nasıl ki trafikte araba kullanırken kurallara uymadığımızda her zaman tehlike varsa ibadetlerde de o ibadetin kabul olup olmama noktasında hızlı namaz kıldıranların bu tehlikesi var. Onun için cemaatimize de duyuruyoruz, gelsinler namazlarını kılsınlar ama böyle 'jet imam' diye tabir edilen, zaman zaman da televizyonlarda çıkan bu şekildeki davranışlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.