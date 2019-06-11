Jet ski'li göçmenler kaçmaya çalışırken yakalandı

Görecek Adası yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir jet skinin son sürat Yunan adalarına gittiğini görünce harekete geçti.
KAÇAKLAR EMNİYETE TESLİM EDİLDİ
Hızlı bir şekilde jet skinin yanına giden ekipler, jet ski'de bulunan 3 kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Kaçakların, Filistin uyruklu oldukları ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Ekiplerce bota alınan 3 kişi Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Kaçak göçmenler idari işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.