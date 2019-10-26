JGK tarafından havacı jandarmalara özel klip yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı daha önce kadın personellere özel bir klip yayınlamıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı bu sefer, "Biz kanatlı Jandarmalarız, her birimiz önce jandarmayız, sonra havacı. Bu yüzden iyi biliriz memleketin dağını, gökyüzünü, burunları akan çocuklarını. Bir taş parçası veya su üzeri fark etmez, nereden seslenirseniz seslenin, oraya ineriz" sözleriyle, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan personeller için özel bir klibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan personel için yayınlanan özel klip VİDEO