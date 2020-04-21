Jigantizm nedir

Jigantizm, insanlardaki hormonların işleyiş biçimiyle meydana gelen durumdur.

Büyüme hormonunun fazla miktarda salgılanması sonucu vücut büyüklüğünün normal şartların daha üstüne çıkmasıdır.

Hastalığa yakalanma oranı kadın ve erkeklerde aynıdır.

JİGANTİZM (DEVLİK HASTALIĞI) DİĞER ORGANLARI DA ETKİLER Mİ?

Büyüme ile birlikte kişinin vücut ölçülerinde değişim başlamaktadır. Yüz görüntüsü değişmekte ve hastalar kabalaşmaktadır. Hastalarda fazla salgılanan büyüne hormonu, kalp başta olmak üzere solunun sistemi ve diğer hormonal sistemleri etkilemektedir.

Hastalar el ve ayaklarındaki büyüklükten şikayet etmektedir. Büyüme hormonunun fazla salgılanması hastaların ölüm riskini 2 ile 4 kat arası artırmaktadır.

İlk başlarda diğer organlarla uyumlu bir büyüme görülen bu hastalıkta, zaman geçtikçe organların büyüklüğü arasındaki uyum kaybolmaktadır.