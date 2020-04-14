Jive nedir

Günümüzde popülerliğini hala koruyan birçok dansın temelini oluşturan jive, 1940'lı yıllarda Afro-Amerikalılar tarafından bulunan bir danstır.

ADINI İNGİLİZ DANS ÖĞRETMENİ KOYMUŞTUR

Özünde birçok akrobatik hareket bulunduran bu dans türü, 2. Dünya Savaşı yılları boyunca Amerika’dan Avrupa’ya doğru yayılır.

1944 yılında Londralı bir dans öğretmeni olan Victor Silvester tarafından Londra’da sergilenen bu dans, jive ismini sonradan almıştır.

AFRİKA EZGİLERİ ÖNE ÇIKAR

Son derece canlı ve hareketli olan jive, partnerlerinin brbiriyle olan yakın temasından ötürü uygunsuz dans olarak kabul edilmiştir. Bu dansın müziğinde çeşitli Afrika ezgileri de yer alırken, Latin perküsyon da vazgeçilmez enstrümanlar arasındadır.

Jive, zaman içinde birçok değişiklikten geçmiş ve Lindy, Amerikan Swing ve Rock 'n Roll gibi farklı isimler almıştır.