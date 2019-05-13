JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

Çocukluk travmasının beslediği sanat anlayışıyla sürrealizm akımının temsilcisi, bilime olan ilgisi, sıra dışı tavırları ve yaşamıyla dikkat çeken ressam, Salvador Dali’nin hayat hikayesidir…

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İbrahim Erkal kimdir

Müziğe çocuk yaşlarda sevdalanmış, "Canısı" ile şöhrete ulaşan ve daha dün hayata veda eden sanatçı, İbrahim Erkal'ın hayat hikayesidir.