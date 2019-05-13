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JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

AA | 13.05.2019 - 09:33..
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen jandarmanın kuruluşunun 180'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli 6 asker, sıcak hava balonuyla yükseldikleri Kapadokya'da paraşütle atladı.

10 BİN FİT YÜKSEKLİK

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıktı.

Balon, Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçüler birer birer kendini boşluğa bıraktı.

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

KAPADOKYA SEMALARINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir ilki gerçekleştirerek Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarındaki araziye güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Burada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 180'nci kuruluş yıl dönümü ve "Anneler Günü" nedeniyle kutlama pankartları açıldı.

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

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