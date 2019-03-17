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Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Amtrak Joe lakaplı Joe Biden, 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olarak Donald Trump'ın rakibi olacak.

İHA | 17.03.2019 - 10:10..
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Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

ABD eski Başkan Yardımcısı 75 yaşındaki Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı.

ABD’de Barack Obama’nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış Joe Biden, Delaware eyaletinin başkenti Dover’da Demokrat Parti’nin düzenlediği bir programda yaptığı konuşmasında, “2020 seçimlerinde ABD başkanlığı için adaylığımı şimdiden kesin olarak açıklıyorum” dedi.

"ÜLKEYİ TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELİYİZ"

Biden, “Bu ülkeyi tekrar bir araya getirmek zorundayız. Gözlerimizin önünde olanları fark edersek iyi olur. Birkaç yıl önce bana Amerikan demokrasisinin parçalanıp dağılacağını sorsaydınız, size gülerdim” ifadelerini kullandı.

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

GİDERAYAK SİYONİST OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Eski başkan yardımcısı Biden, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini kastederek, yeni yönetimde, İsrail-Amerika ilişkilerinde bir değişme beklemediğini dile getirmişti.

Biden ayrıca; "Siyonistim, Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

LAKABI AMTRAK JOE

Çok sık tren yolculuğu yapan ve Amerikan demiryolları şirketinin ismi olan Amtrak'ı lakap olarak alan Biden'ın ismi, New York'ta bir tren istasyonuna da verilmişti.

 

 

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