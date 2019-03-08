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JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri Karadeniz'den siliyor. Sığınakları yok eden komandolar, şimdi 2 teröristin peşinde.

DHA | 08.03.2019 - 11:44..
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JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando timleri; Giresun, Ordu, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı olarak insansız hava araçları destekli kış operasyonu yürütüyor.

JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

PKK'YA AĞIR DARBE

Bölgede son 4 yıldır sürdürülen operasyonlarda, ağır darbe alan 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'  PKK'lı teröristler, etkisiz hale getirildi. PKK'lıların bölgedeki sığınakları da ortaya çıkarıldı.

JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

GÜNLÜKLER ORTAYA ÇIKARDI

Sığınaklarda ele geçirilen, PKK'lı teröristin yazdığı günlük ile etkisiz hale getirilen ve takviye gönderilen teröristlerin kod adları öğrenildi. Günlükler ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın, bölgede olabileceği ihtimali üzerine JÖH timleri, dağları didik didik arıyor.

JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

Teröristlerin, yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi için sonbahardan itibaren bölgede yoğun tedbirler alınmasıyla bu yıl, ilk kez kış üslenmesi yapamadıkları da belirtildi. Yayla evleri sürekli kontrol altında tutulurken, karla kaplı ormanlıklarda da arazi arama- tarama faaliyetleri sürdürülüyor. Sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun yok edilmesiyle, takviye olarak gönderilen PKK'lı 2 teröristin sonbahar döneminde izini kaybettirdiği, telsizlerinin de sustuğu istihbarat birimlerince belirlendi.

JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

SIĞINAKLARIN ARANAN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTISI VAR

Halen araması süren teröristlerin izine rastlanılamazken, 2 gün önce Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkisinde; içinde silah üstü termal dürbün, pil, örgütsel doküman, akü, giyecek, yiyecek, ilaç ve sıhhi malzemelerin olduğu sığınak ele geçirildi. Sığınağın, aranan 2 teröristle bağlantısı olduğu da belirlenirken, bölgedeki yoğun operasyonlar nedeniyle teröristlerin uzun zamandır sığınağa ulaşamadığı öğrenildi.

JÖH, Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

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