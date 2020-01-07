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John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Senatoda devam edecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.

AA | 07.01.2020 - 07:32..
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John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

Aralık sonunda Temsilciler Meclisinde tamamlanan ancak henüz Senatoya gönderilmeyen azil dosyasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Amerikan kamuoyunda, azil sürecinde tartışmaların odağındaki isimlerden birisi olan Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yazılı açıklama yaparak, Senatodaki yargılama sürecinde yer alıp almayacağına açıklık getirdi.

John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

"SENATO ÇAĞIRIRSA İFADE VERİRİM"

Görev yaptığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan Bolton, Temsilciler Meclisinin üzerine düşen anayasal görevi yaptığını, şimdi sıranın Senatoda olduğunu vurguladı.

Halen yanıtlanmayan bazı sorular bulunduğunu kaydeden Bolton, kendisinin anlatacakları olduğunu ima etti.

Bolton, "Elimden geldiği kadarıyla bazı ciddi meselelerin çözümüne katkı sağlamalıyım. Dolayısıyla eğer Senato ifade çağrısı yaparsa, gidip ifade vermeye hazırım." değerlendirmesini yaptı.

John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

BOLTON'IN İFADESİ, TRUMP'IN ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Ukrayna kriziyle ilgili olarak görüşleri kamuoyunda merak edilen Bolton için Demokratlar daha önce de ifade çağrısı yapmış, ancak Bolton bu çağrılara yanıt vermemişti.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisindeki oturumlarda ifade vermeye yanaşmayan Bolton'ın, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da ifade vermeye hazır olması, Trump'ın elini güçlendirebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Bolton, 10 Eylül 2019'da Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmıştı.

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