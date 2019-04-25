Johnny Depp'in yeni aşkı kendisinden 30 yaş küçük

Johnny Depp, 2015 yılında Amber Heard ile evlenmişti. Şiddet haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, iki yıl sonra olaylı bir şekilde boşanmıştı. 32 yaşındaki Heard, evliliklerinde Johnny Depp'ten sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

SOKAKTA ÖPÜŞTÜLER

Olaylı boşanma sonrası Depp yeni bir aşka yelken açtı. Depp, önceki gün 20’li yaşlarındaki yeni sevgilisiyle sokakta öpüşürken yakalandı.

DANSÇI KIZ 25 YAŞINDA

25 yaşındaki Rus dansçı Polina Glen ile ilişki yaşayan Depp'in ilişkisinin ciddi olduğu iddia edildi.

BERABER YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Genç dansçının yakın çevresine ilişkinin ciddi olduğunu ve Depp'in St. Petersburg'a ailesiyle tanışmak için geleceğini açıkladığı iddia edildi. İkilinin Depp'in Los Angeles'taki malikanesinde de birlikte yaşadığı belirtiliyor.

Rus dansçı Polina Glen-FOTO GALERİ