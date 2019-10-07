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Johnson, AB'den cevap bekliyor

Sancılı bir Brexit süreci geçiren İngiltere'de Johnson AB'den cevap beklediğini söyledi.

AA | 07.10.2019 - 20:40..
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Johnson, AB'den cevap bekliyor

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, üç kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

"CEVAP BEKLİYORUZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliğine (AB) sundukları yeni Brexit teklifine ilişkin cevap beklediklerini söyledi.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye sundukları yeni teklifin "çok cömert, adil ve makul" olduğunu belirtti.

Boris Johnson, "AB'den ne düşündüklerini duymak istiyoruz. Eğer sunduğumuz teklifle ilgili bir sorun varsa detaylara inelim ve üzerinde konuşalım." ifadesini kullandı.

Sorunun ne olduğuna dair AB'nin henüz kendilerine bir şey söylemediğini aktaran Johnson, "Bir araya gelme ve bu işi tartışarak çözüme kavuşturma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

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