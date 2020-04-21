taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9861
Euro
7.576
Altın
1675.67
Borsa
97619
Gram Altın
377.048
Bitcoin
47790.21

Johnson, iyileştikten sonra ilk Trump'ı aradı

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Johnson, iyileştikten sonra ilk Trump'ı aradı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'la koronavirüsle mücadeleyi görüştü.

İLK TRUMP'I ARADI

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Johnson'ın konuştuğu ilk yabancı lider Trump oldu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Trump, Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Liderler, salgına karşı koordine edilmiş uluslararası mücadele verilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, salgınla mücadelede İngiltere-ABD iş birliğinin sürdürülmesinin gerekli olduğu bildirildi.

Johnson, iyileştikten sonra ilk Trump'ı aradı

SERBES TİCARET ANLAŞMASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Liderler ayrıca en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundu.

İngiliz basınındaki haberlerde, görüşmenin Johnson'ın taburcu olduktan sonra yeniden işleri eline almaya başladığını gösterdiği belirtildi.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Başbakan Johnson'ın koronavirüs testi 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Johnson, bu tarihten 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Londra yakınlarındaki bir Başbakanlık konutunda dinlenmeye devam eden Johnson'ın bir süre çalışmayacağı belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
İtalya'da korna nedeniyle 534 kişi daha öldü
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.
Dünyada koronayı yenenlerin sayısı 660 bini geçti
Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 660 bin 45 oldu.
İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 17 bin 337 oldu
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.
Gaspçılarla film sahnelerini aratmayan mücadele
Kosta Rika'da bir kadına saldıran gaspçılar, bankada çalışan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
263
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
101
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
398
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
313
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
149
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
56
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir