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Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

Pudralarındaki asbestin yol açtığı akciğer zarı kanserine yakalandığını iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'un tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 05:26..
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New York Yüksek Mahkemesi, pudralarındaki asbestin yol açtığı akciğer zarı kanserine yakalandığını iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 325 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

325 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Jüri, Johnson & Johnson'ın bebek pudrasının içerdiği asbest minerali nedeniyle akciğer zarı kanserine yakalandığı gerekçesiyle firmaya dava açan Donna Olson ve eşine 300 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Geçen ay da firmanın aynı davada 25 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde karar veren jürinin bu adımının ardından, Johnson& Johnson'ın aileye ödeyeceği tutar 325 milyon dolara ulaştı.

DAVA TEMYİZE GİDİYOR

Johnson & Johnson'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise firmanın bu davayı temyize götüreceği vurgulandı, bağımsız uzmanlar ve akademik kurumların uzun yıllardır yaptığı testlerde, bebek pudralarının asbest içermediği ve kansere yol açmadığı savunuldu.

ABD merkezli firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest minerali içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya.

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