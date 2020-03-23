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Johnson koronaya yakalanırsa görev Dışişleri Bakanının

İngiltere Başbakanının koronavirüse yakalanaması durumunda görevi Dışişleri Bakanının göreve geleceği duyuruldu.

İHA | 23.03.2020 - 23:52..
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İngiltere, koronavirüse dair muhtemel senaryolar için önlemler alıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü James Slack yaptığı açıklamada, Başbakan Johnson'ın koronavirüse yakalanması durumunda ülkede önemli kararları alması için Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın göreve geleceğini bildirdi.

"TOPLUMUMUZUN BAĞIŞIKLIK KAZANMASI GEREKİYOR"

İngiltere Başbakanı Johson'ın koronavirüse yönelik, "Bu, bir kuşağın karşı karşıya geldiği en büyük problemlerin başında geliyor. Toplumumuzun bir bölümünün artık koronavirüse karşı bağışıklık kazanması gerekiyor" açıklamaları halkın tepkisine neden olurken, kendisinin koronavirüse yakalanması durumunda İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın göreve geleceği belirtildi.

Johnson koronaya yakalanırsa görev Dışişleri Bakanının

DIŞİŞLERİ DE YAKALANIRSA SORUMLULUĞU İSTEDİĞİNE VEREBİLECEK

Dışişleri Bakanı Raab'ın virüse yakalanması durumunda ise Başbakan Johnson'ın bakanlarından herhangi birine sorumluluk verme yetkisinin olacağı açıklandı.

Öte yandan, Johnson'ın koronavirüs semptomları taşımadığı ve öksürmeye başlayan Raab'ın da virüs testinin iki kez negatif çıktığı belirtildi.

Johnson koronaya yakalanırsa görev Dışişleri Bakanının

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