taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Jolie: Sivillerin korunması hükümetlerin birincil görevi

Amerikalı dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

AA | 30.03.2019 - 14:45..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'li aktris ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, dün bir konuşma gerçekleştirdi.

Jolie, BM Genel Kurulunda barış gücü misyonları toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetlere sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Jolie: Sivillerin korunması hükümetlerin birincil görevi

Angelina Jolie, 18 yıl önce BMMYK ile çalışmaya başladığında dünya genelinde yerinden edilenlerin ve mültecilerin sayısının 20 milyondan az olduğunu, bugün ise bu sayısının 65 milyonu geçtiğini dile getirerek, her geçen gün savaşların ve mültecilerin sayısının da arttığı uyarısında bulundu.

SİVİLLERİN KORUNMASI HÜKÜMETLERİN BİRİNCİL SORUMLULUĞU

BM barış gücü misyonlarının konuşlandırıldığı yerlerde ülkelerin çoğunlukla sivilleri koruyamadığı ya da korumakta isteksiz olduğuna dikkati çeken Jolie, ''Sivillerin korunması hükümetlerin birincil sorumluluğu.'' dedi.

Jolie: Sivillerin korunması hükümetlerin birincil görevi

HÜKÜMETLERİN YENİ ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR

Savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının ise kadın ve kız çocukları olduğunu, mültecilerin, tecavüz ve cinsel şiddet kurbanlarının çoğunun yine kadınların oluşturduğunu ifade eden Jolie, ''Kadına yönelik şiddet karşısında sessizlik alarm verici boyutlarda. İlerleme olsa da hükümetlerin yeni adımlar atması gerekiyor." diye konuştu.

Jolie, hemen hemen her konu kadın haklarının önüne geçtiği sürece, şiddet ve çatışma döngüsünün devam edeceğini söyledi.

Jolie: Sivillerin korunması hükümetlerin birincil görevi

Jolie: Sivillerin korunması hükümetlerin birincil görevi

Jolie: Sivillerin korunması hükümetlerin birincil görevi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vatandaş Kılıçdaroğlu'na Atatürk ilkelerini sordu

Vatandaş Kılıçdaroğlu'na Atatürk ilkelerini sordu

9
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu 18 maddeyi tersten okur

CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu 18 maddeyi tersten okur

15
Türkiye'nin Rakka planı Antalya'daki askeri zirvedeydi

Türkiye'nin Rakka planı Antalya'daki askeri zirvedeydi

174
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

155
Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

1
Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

2
Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi

Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir