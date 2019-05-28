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Jon Snow bile GoT'un finalini beğenmedi

Dünyada ve Türkiye'de izleme rekorları kıran Game of Thrones'un final yapmasının ardından oyuncuların senaryo okumalarının videosu paylaşıldı.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 16:10..
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8'inci ve son sezonuyla ekranlara gelen Game of Thrones (GoT), her ne kadar izlenme rekorları kırsa da fanları tarafından hiç beğenilmedi.

Öyle ki, dizinin hayranları son sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyaları başlattı.

Öte yandan dizinin final yapmasıyla birlikte kamera arkası görüntüleri de sosyal medyada yer almaya başladı.

Jon Snow bile GoT'un finalini beğenmedi VİDEO

JON SNOW GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Paylaşılan o görüntülerde en çok ilgi çeken ise Jon Snow'un Daenerys Targaryen’i öldürdüğünü öğrendiği an oldu.

Büyük bir şok yaşayan Kit Harington, gözyaşlarını tutamadı.

Dizinin hayranları, Harington'ı gözyaşları içinde görünce "Jon Snow bile dizinin finali beğenmedi" şeklinde yorumladı.

Jon Snow bile GoT'un finalini beğenmedi

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