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Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın eşi ve çocukları Alanya'dan ayrıldı.

Detay Haber | 30.04.2019 - 09:56..
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Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Futbol dünyasının sarsan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı oyuncu Josef Sural için kulüp tesislerinde dün tören düzenlendi.

Törenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendi uçağı ile Sural'ın ailesini Prag'a bıraktı.

"GİDERKEN BIRAKMAK İSTEDİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tören alanından aile ile birlikte ayrılmadan önce de kısa bir konuşma yaptı. Sural'ın tabutuna karanfil bırakan Çavuşoğlu, "Gerçekten adeta kahrolduk. Ailesini kendi uçağıma (ATA uçağı) alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten Brastislava toplantısına gidiyorum. Giderken de bırakmak istedik." dedi.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

"ARTIK BİZİM AİLEMİZDİR"

Çavuşoğlu, Sparta Prag takımına da gösterdiği dayanışma için de teşekkür ederek, "Prag'dan özel uçak ailesini almak için göndermek istediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıkacağız. Biz Sural'ın ve ailesini çok sevdik. Tüm takım arkadaşları hocamız, taraftar, teknik ekibimiz çok sevmişti. Efendiliğiyle sevildi. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Taraftarları, kulübü çok sevdi. Bu inşallah bu törenle kalmayacak. Hiç bir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

ALANYA'DAN AYRILDILAR

Hüznün hakim olduğu tören sonrası Josef Sural'ın ailesi Alanya'dan ayrıldı.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sural'ın eşi ve çocuklarını Dışişleri Bakanlığı'na tahsis edilmiş uçakla Prag'a bıraktı.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sural'ın eşi Denisa Türkiye'den ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Geride kaybettiği eşinin hatıralarını bırakan Denisa, minik kızları Vanessa ve Melissa Denise'yi de alarak uçağa bindi.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi bir ziyaret için Slovakya'ya gitti.

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

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