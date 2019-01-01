Juncker: AB, İngiltere'yi üyelikte tutmaya çalışmıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin İngiltere'yi üyelikte tutmaya çalışmadığını ve İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını onaylar onaylamaz, gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağını görüşmeye başlamak istediklerini söyledi.

"REFERANDUM SONUÇLARINA SAYGILIYIZ"

Juncker, bir an önce Mayıs ayında yapılacak AB seçimleri ve kendi içlerindeki birlik konularına eğilmek istediklerini belirtti.

Alman Welt am Sonntag gazetesinde bugün yer alan söyleşide Juncker, "Amacımızın, ne olursa olsun İngiltere'yi AB içinde tutmak olduğu ima ediliyor. Böyle bir niyetimiz yok. Bizim istediğimiz gelecekteki ilişkinin açıklığa kavuşması. Referandumun sonuçlarına saygılıyız" dedi.

Juncker, çıkış anlaşması için İngiltere parlamentosunda 14 Ocak'ta başlayan hafta içinde yapılması planlanan oylamada üyelikten ayrılma kararı alınır alınmaz, yeni ilişkileri belirleyecek anlaşma için görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

"BEN DE VERDİĞİM SÖZÜ TUTMAK ZORUNDA KALMAM"

İngiltere'nin artık kararını vermesi gerektiğini söyleyen Juncker, "Sonra da bize ne istediğinizi söyleyin" dedi.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu diğer sorunlara da değinen Juncker, ticaret konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı yakından izlediğini belirterek, "Sözünü tuttuğu sürece kendisine güvenirim. Eğer sözünü tutmaktan vazgeçerse o zaman ben de verdiğim sözü tutmak zorunda olmadığımı düşünürüm." ifadelerini kullandı.