Juncker yanlış ayakkabıları giydi

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker alkol bağımlılığı ve içki problemi konusunda ciddi eleştiriler alıyor. Özellikle programlarda meydana gelen olaylar birer gaf haline dönüşüyor.





SAHNEYE SARHOŞ ÇIKTI İDDİASI

AB Komisyonu Başkanı JeanClaudeJuncker'in basın toplantısında ayakkabısının tekinin siyah teki kahverengi olduğu görülünce hemen devreye yardımcıları girdi. Juncker'e müdahale eden görevli, sarhoş olduğu sanılan Komisyon Başkanı'nı hemen içeri götürdü.

AB Komisyonu Başkanı Juncker ayakkabılarını yanlış giydi - VİDEO





Ayakkabısı değiştirilen Juncker daha sonra tekrar salona gelirken konuşmasını gerçekleştirdi.

JUNCKER'İN SARHOŞLUK VUKUATLARI

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker daha önce de alkol sorunu ile gündeme gelmişti. Çokça kez katıldığı programlarda sarhoş vaziyette bulunan Juncker, etkinliklerdeki bilinçsiz hareketleri ile adından söz ettirmişti.



