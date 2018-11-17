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Juncker yanlış ayakkabıları giydi

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker yine bir skandal ile gündeme geldi. Juncker sahoş olduğu iddia edilen toplantıya hem sallanarak girdi, hem de ayakkabılarını yanlış giyerek...

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 09:35..
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AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker alkol bağımlılığı ve içki problemi konusunda ciddi eleştiriler alıyor. Özellikle programlarda meydana gelen olaylar birer gaf haline dönüşüyor.

Juncker yanlış ayakkabıları giydi

SAHNEYE SARHOŞ ÇIKTI İDDİASI

AB Komisyonu Başkanı JeanClaudeJuncker'in basın toplantısında ayakkabısının tekinin siyah teki kahverengi olduğu görülünce hemen devreye yardımcıları girdi. Juncker'e müdahale eden görevli, sarhoş olduğu sanılan Komisyon Başkanı'nı hemen içeri götürdü.

AB Komisyonu Başkanı Juncker ayakkabılarını yanlış giydi - VİDEO


Ayakkabısı değiştirilen Juncker daha sonra tekrar salona gelirken konuşmasını gerçekleştirdi.

JUNCKER'İN SARHOŞLUK VUKUATLARI

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker daha önce de alkol sorunu ile gündeme gelmişti. Çokça kez katıldığı programlarda sarhoş vaziyette bulunan Juncker, etkinliklerdeki bilinçsiz hareketleri ile adından söz ettirmişti.

Juncker yanlış ayakkabıları giydi

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