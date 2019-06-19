Justin Bieber evsiz adama 40 dolar verdi

265 milyon dolar kişisel serveti olduğu bilinen 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, hafta sonunda soluğu Miami’de aldı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SIRADA EVSİZ ADAMI GÖRDÜ

25 yaşındaki şarkıcı, önceki gün ise evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğrayan Bieber, istasyonun marketinden alışveriş yaptı.

YÜZÜNE BİLE BAKMADAN 40 DOLAR UZATTI

Justin Bieber, marketten çıkarken de önceden hazırladığı 40 doları (235 lira) evsize verdi. Biebir, bu sırada evsizin yüzüne bile bakmadı. Aynı gün eşi Hailey ile dini bir konferansa katıldığı öne sürülen Bieber, daha sonra cipine atlayıp havaalanına gitti. Buradan da özel jetine binen Bieber, ABD Los Angeles’taki malikanesine döndü.

TARİKAT SAVAŞI İDDİASI

Bieber son olarak kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için ABD’li oyuncu Tom Cruise'a meydan okumuştu. Kafaları karıştıran çağrının arkasında, tarikat savaşı olduğu idddia edilmişti.