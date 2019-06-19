taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8323
Euro
6.5462
Altın
1345.35
Borsa
94244.06
Gram Altın
252.573

Justin Bieber evsiz adama 40 dolar verdi

Miami'de bir benzincide alışveriş yapan şarkıcı, çıkışta yüzüne bile bakmadığı bir evsize 40 dolar (235) lira verip, bölgeden uzaklaştı.

Detay Haber | 19.06.2019 - 18:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

265 milyon dolar kişisel serveti olduğu bilinen 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, hafta sonunda soluğu Miami’de aldı.

Justin Bieber evsiz adama 40 dolar verdi

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI SIRADA EVSİZ ADAMI GÖRDÜ

25 yaşındaki şarkıcı, önceki gün ise evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğrayan Bieber, istasyonun marketinden alışveriş yaptı.

Justin Bieber evsiz adama 40 dolar verdi

YÜZÜNE BİLE BAKMADAN 40 DOLAR UZATTI

Justin Bieber, marketten çıkarken de önceden hazırladığı 40 doları (235 lira) evsize verdi.  Biebir, bu sırada evsizin yüzüne bile bakmadı. Aynı gün eşi Hailey ile dini bir konferansa katıldığı öne sürülen Bieber, daha sonra cipine atlayıp havaalanına gitti. Buradan da özel jetine binen Bieber, ABD Los Angeles’taki malikanesine döndü.

Justin Bieber evsiz adama 40 dolar verdi

TARİKAT SAVAŞI İDDİASI

Bieber son olarak kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için ABD’li oyuncu Tom Cruise'a meydan okumuştu. Kafaları karıştıran çağrının arkasında, tarikat savaşı olduğu idddia edilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

834
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

173
KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

539
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

604
AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

47
Erdoğan'dan seçimler öncesi Sisi benzetmesi

Erdoğan'dan seçimler öncesi Sisi benzetmesi

1420
İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir