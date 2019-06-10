Justin Bieber, Tom Cruise'u dövüşe davet etti

ABD’de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde oyuncu Tom Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen şarkıcı Justin Bieber, Twitter hesabından çağrı yaptı.

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Bieber, paylaşımında “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın." dedi.

MCGREGOR DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

​Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu. McGregor, “Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz.” dedi.

DUBLÖR KULLANMIYOR

‘Görevimiz Tehlike’ serisi gibi aksiyon filmlerinde oynayan Tom Cruise, tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla biliniyor. Tom Cruise henüz Justin Bieber'in teklifiyle ilgili yorum yapmazken, sosyal medya kullanıcıları maçı sabırsızlıkla beklediğini söylüyor.

UFC, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek.