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Justin Bieber'in paylaşımı Türk hayranlarını sevindirdi

Bursalı belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal'ın çektiği bir fotoğraf, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber tarafından paylaşıldı. Hızla takipçi sayısı artan Doğansoysal’a, yüzlerce destek geldi.

İHA | 24.10.2019 - 11:25..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, instagram hesabında bu sabah Burak Doğansoysal’ın Afrika’da çektiği çita fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Biber’ın Türk hayranları mutluluklarını ifade ederken, Burak Doğansoysal’ın sosyal medya hesabı da Bieber’in hayranlarıyla doldu.

"AS BAYRAKLARI"

Justin Bieber’ın paylaşımından sonra Türkiye’deki pek çok kullanıcı da ‘As bayrakları’ diyerek çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Justin Bieber'in paylaşımı Türk hayranlarını sevindirdi

BİNLERCE BİLDİRİM VE DESTEK

Belgeselci Doğansoysal, "Sabah telefonuma baktığımda yüzlerce bildirim görünce çok şaşırdım. Kısa sürede durumu anladım. Justin Biber’de özel mesajla fotoğrafı çok beğendiğini ve paylaşacağını belirtmiş. Yüzlerce mesajda hayranlarından geldi.’’ dedi.

Justin Bieber'in paylaşımı Türk hayranlarını sevindirdi

FOTOĞRAFIN HİYAKESİ

Fotoğrafı "Yabancı" adlı TV belgesel serisi çekimleri esnasında çektiğini anlatan Doğansoysal, Bibeber'e fotoğrafın hikayesini de şu şekilde anlattı:

"5 yavrusu olan bir anne çita, yavruları henüz sütten kesilmediği için avlandıktan sonra önce kendisi besleniyordu. Çitalar için sırtlanlar, aslanlar, leoparlar ve hatta büyük yırtıcı kuşlar tehdit oluşturabiliyor. Masai Mara'nın bu bölgesinde yaptığımız çita çekimleri esnasında bu anne yavrularını doyurabilmek için her gün ava çıktı, çoğu zaman da başarılı oldu. Teşekkürler Justin Bieber...’’

Justin Bieber'in paylaşımı Türk hayranlarını sevindirdi

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