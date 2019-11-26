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Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

7 yıldır evli olan ünlü şarkıcı Justin Timberlake ve Jessica Biel, aldatma iddialarıyla ayrılık noktasına geldi.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 12:56..
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Magazin gündemi, Justin Timberlake ve rol arkadaşı oyuncu Alisha Wainwright'ın yakınlaşmasıyla çalkalanıyor.

TIMBERLAKE ROL ARKADAŞIYLA EL ELE

New Orleans'ta bir barda eğlenen Timberlake ve Wainwright'ın, alkollü olduğu görüntülere yansıdı. Ayrıca bu görüntülerde, Timberlake'in yüzüğünün olmadığı ve rol arkadaşıyla el ele tutuştuğu da görüldü.

Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

ALDATMA İDDİALARINI KUVVETLENDİREN FOTOĞRAFLAR

Kameralara yansıyan bu görüntülerin ardından aldatma iddiaları kuvvetlendi. İkilinin samimi tavrıları ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

"DUYGUSAL YAKINLAŞMA OLMADI"

The Sun'ın yayınladığı görüntülerin ardından ünlü sanatçının, tek başına mekanı terk ettiği de belirtildi. Ayrıca Timberlake'e yakın bir kaynak ise People dergisine konuştu ve ünlü şarkıcının rol arkadaşı Wainwright'la duygusal bir yakınlaşma yaşamadığını da dile getirdi.

Asıl merak edilen ise Timberlake'in eşi Jessica Biel'in, bu duruma yaklaşımının nasıl olacağı... Bilindiği gibi ikilinin, 3 yaşında Silas adında bir oğulları bulunuyor.

Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

(Justin Timberlake ve oyuncu eşi Jessica Biel)

Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

(Timberlake'in rol arkadaşı oyuncu Alisha Wainwright)

Justin Timberlake ve Biel'in evlilikleri çatırdıyor

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