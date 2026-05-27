Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: O dokunulmaz

İtalya Serie A'da sezonu 6. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Juventus'ta hedefler gerçekleşmedi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini alamadı ve 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Beklentilerin uzağında geçen sezonun ardından Juventus CEO'su Damien Comolli, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımdaki geleceği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

"O BİZİM GELECEĞİMİZ"

Sezon bitiminden sonra genel değerlendiren için basın açıklaması düzenleyen Comolli, yetenekli hücumcu için "Kenan Yıldız dokunulmaz; o bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

SATIŞ SİNYALLERİ

Öte yandan ekonomik denge için ayrılıkların sinyalini veren Comolli, "Şampiyonlar Ligi olmadan, fon toplamak ve maliyetleri düşürmek için planlanandan biraz daha fazla satış yapabiliriz." dedi.

KENAN'IN PERFORMANSI

2025-2026 sezonunda Juventus forması ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.