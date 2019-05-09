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Kaan Tangöze: Şiddet gördüm

Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler'in şikayeti üzerine karakolda 2 saat ifade verdi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 09:02..
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Seçkin Piriler, önceki gece Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne giderek 2016 yılında boşandığı Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’den şiddet gördüğünü söyleyip şikayetçi olmuştu.

KAAN TANGÖZE ŞİDDETİ YALANLAMIŞTI

Kaan Tangöze ise dün önce yazılı bir açıklama yaparak, “Eski eşimi darp ettiğime dair çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği doğru yansıtmamaktadır. Bu karalama ve akıl almaz iftira karşısında, ben de kendisi hakkında hukuki süreci başlatmış bulunuyorum” satırlarına yer verdi.

İKİ SAAT İFADE VERDİ

Tangöze, dün akşam saatlerinde karakolda iki saat ifade verdi.

"ŞİDDET YAPMADIM, ŞİDDET GÖRDÜM"

Çıkışta açıklama yapan şarkıcı, “Şiddet gördüm. Şiddet yapmadım. Şikayetçi oldum zaten. Her şey ortaya çıkacak. Çocuklarım için her şeyi yapıyorum ve bunlara katlanıyorum” dedi. Tangöze’nin yüzündeki kırmızı şiş ise dikkat çekti.

Kaan Tangöze: Şiddet gördüm

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