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Kaan Yıldırım, Hadise'ye video sildirdi

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteğiyle 15 milyon izlenen dans videosunu Instagram'dan sildi

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 12:11..
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Birkaç aydır oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan şarkıcı Hadise, sevgilisinin sözünden çıkmıyor.

İkiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini yaptı.

KAAN KISKANDI

Yıldırım, Hadise'den geçtiğimiz aylarda cesur mayolu sahne kıyafetiyle Reynmen'in şarkısıyla dans eden ve 15 milyon kişi tarafından izlenen videosunu silmesini istedi. Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım'ın isteğini geri çeviremedi.

Hadise cesur dansı ViDEO

AŞKINI İLAN ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hadise, muhabirlerin Kaan Yıldırım ile ilgili sorularına "Hava çok güzel, mutluyuz" diyerek cevap vermişti.

Kaan Yıldırım, Hadise'ye video sildirdi

Kaan Yıldırım, Hadise'ye video sildirdi

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