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Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi açılıyor

'Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi' projesinin ilk etabı tamamlandı. Şehir Hatları A.Ş, yarından itibaren Kabataş’tan Adalar ve Boğaz hattına düzenli seferlere başlıyor.

İHA | 14.03.2019 - 17:29..
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Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabını tamamlandı. Projenin ilk etabında; İBB İştiraklerinden Şehir Hatları A.Ş’nin kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi.

3 VAPUR 5 YOLCU MOTORU YANAŞABİLİYOR

3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. İskeleye, Şehir Hatları’na ait 3 vapur ve 5 yolcu motoru yanaşabiliyor.

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi açılıyor



Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi nedeniyle 2 yıl ara verilen, Adalar ve Boğaz Hattı vapur seferleri yarın başlıyor. 15 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

ADALAR HATTI

İkinci etabı devam eden proje nedeniyle kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve cumartesi günleri ilk sefer 6.35, pazar ve tatil günlerinde ilk sefer 7.15’te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22.45 olarak belirlendi. Ayrıca 1-7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21.15 seferi de ilave edilecek.

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi açılıyor

İBB Şehir Hatları AŞ, 15 Mart Cuma günü Kabataş’tan Boğaz Hattı seferlerini de başlatıyor. Bu hatta hafta içi ve cumartesi günleri düzenlenen deneme seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.

Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde, seferlerine devam edecek.

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