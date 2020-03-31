İstanbul Kabataş'ta, turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiası üzerine yakalanan İran uyruklu şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı.

Hırsızın koronavirüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMEK İSTENDİ

Koronavirüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü.

Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi.

İranlı hırsızlık şüphelisi öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

"VALLAHİ KORONA DEĞİLİM"

Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez "Vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.

Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.