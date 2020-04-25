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Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Suudi Arabistan'da koronavirüs önlemleriyle nedeniyle Mescid-i Haram'da ilk teravih namazı 10 rekat olarak eda edildi.

AA & Ensonhaber |
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Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını dolayısıyla namazların cemaatle kılınmasını yasaklanmasının ardından Kabe'deki teravih namazı tedbirler altında kılındı.

Riyad, salgın nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu.

KABE'DE TERAVİHE KİMLER KATILIYOR

Harameyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla eda edileceği belirtildi.

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

NAMAZ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE AZ KİŞİYLE KILINDI

Bu kapsamda, Kabe'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, Harameyn'de görevli memurlar, dezenfekte çalışmalarını yapanlar ve diğer görevliler tarafından kılındı.

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

SAAT 9-17 ARASI SOKAĞA ÇIKIŞLAR SERBEST

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, ramazan ayı boyunca, daha önce sokağa çıkma yasağı getirilen kentler dahil ülke genelindeki tüm bölgelerde halkın 09.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkışına izin verileceği belirtildi.

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

TERAVİH VE BAYRAM NAMAZI EVLERDE KILINACAK

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

SUUDİ ARABİSTAN'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Ülkede ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

Kabe'de ilk teravih az kişiyle kılındı

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