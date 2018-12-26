Kabe'de sürahiyle çekçekli temizlik

İslam'ın kıblesi olan Kabe, her yıl milyonlarca Müslümanı ağırlıyor.

Suudi yönetiminin, Kabe'de insan gücüne dayalı yöntemlerle yaptırdığı temizlik tartışma konusu.

SADAKAYLA TEMİZLİK

Suudilerin her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği Hac ve Umre sektöründe çalışan temizlik görevlileri; Afganistan, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Yemen ve Mısır gibi ülkelerden gelen kişiler tarafından seçilip alınıyor. Yoksul hacılardan seçilen temizlik görevlileri, hacıların verdikleri sadakalar karşılığında Kabe'nin temizliğini üstleniyorlar.









GELENEKSEL YÖNTEMLER

Her ne kadar teknolojik ekipmanlar da zamanla tavaf alanına girmeye başlasa da genel olarak Kabe'nin temizliği geleneksel yöntemlere dayanıyor.

Tavaf alanında önde giden bir grup yerlere esanslı temizlik maddesi dökerken diğer grup ise arkadan gelerek paspas ve çekçekler yardımıyla suyu silip süpürüyor. Bir diğer grup ise ellerindeki kırmızı şeritler ile temizlik alanından uzak durulmasını sağlıyor.

Kabe'de temizlik VİDEO

SADAKA İLE GEÇİNİYORLAR

Maaşsız olarak gönüllülük esasıyla çalışan bu görevliler, dönemlik olarak temizlik firmaları tarafından işe alınıyor. Bu iş karşılığında yalnızca Kabe'nin temizliğini yapan personele firma tarafından ödeme yapılmıyor.

Umre ve Hac vazifesini yerine getiren Müslümanlar görevlilere sadaka veriyor. Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Yemen, Mısır ve Afrikalı temizlik görevlileri de geçimini bu şekilde sağlamış oluyor.