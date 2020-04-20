Kabibe toplantısında soka çıkma yasağı ele alınacak

Koronavirüsle ilgili tüm çalışmaları Huber Köşkü'nden yöneten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısına da buradan başkanlık edecek.

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüse karşı alınacak tedbirler oluşturuyor

DÖRT GÜNLÜK YASAK GÜNDEMDE

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak.

SADECE MARKETLER AÇIK

İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışandaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak.

Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.