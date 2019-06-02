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Kabil'de 3 bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkentinde peş peşe 3 saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı.

AA | 02.06.2019 - 11:17..
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

İLK SALDIRININ YAKININDA GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birinci saldırının, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüse yönelik olduğunu, diğer iki saldırının ise ilk saldırının yakınında gerçekleştirildiğini söyledi.

1 ÖLÜ, 17 YARALI

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 17 kişinin yaralandığını belirtti. Rahimi, yaralıların arasında bir gazetecinin de bulunduğunu kaybetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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