Kabil'deki bombalı saldırıda 10 kişi öldü

1 Bakan Selçuk: E-okul’u dünyaya satmak istiyorum Eğitimin milli olamadığını söylediğinde tepki aldığını belirten Bakan Selçuk, "Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır" dedi.

2 Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklar azalıyor Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları, kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

3 Kabil'deki saldırıda 10 kişi öldü Saldırıda 10 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 29 olduğu açıklandı.

4 Çocuklar internette zararlı içeriklere karşı korunmuyor Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nun Dijitalde Çocuk araştırmasına göre çocukların yüzde 78'i internette sakıncalı sitelere karşı tehlike altında.

5 Gonca Vuslateri'nin yeni imajı İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, saçlarını kısacık kestirdi.

6 Edirne'deki selin tanığı: Büyük bir sesle uyandık Edirne'deki selde evi yıkılan Mehmet İsen, "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu, eve su giriyordu. Sabah da evin duvarları yıkıldı zaten." dedi.