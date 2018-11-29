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Kabil'deki bombalı saldırıda 10 kişi öldü

Saldırıda 10 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 29 olduğu açıklandı.

AA | 29.11.2018 - 09:24..
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Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş saldırgandan birinin, bomba yüklü araçla Kabil'in Dispiçeri bölgesinde İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin giriş kapısını hedef aldığını belirtti.

DÖRT SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bombalı saldırının ardından diğer dört saldırganın şirkete girerek güvenlik görevlileriyle çatıştığını ifade eden Mücahit, yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kabil'deki bombalı saldırıda 10 kişi öldü

10 ÖLÜ 29 YARALI

Mücahit, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında yabancıların da bulunduğu 29 kişinin yaralandığını kaydetti. Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti.

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