Kabil'de mevlit töreninde intihar saldırısı: 50 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mevlit Kandili töreninde düzenlenen intihar saldırısında 50 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolu güzergahındaki Oranus Düğün Salonu'nda Mevlit Kandili töreni esnasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 50 kişinin öldüğünü, 85 kişinin yaralandığını söyledi.

"SALONDA BİN KİŞİ VARDI"

Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın çok sayıda din aliminin katıldığı Mevlit Kandili töreninde üzerine yerleştirdiği bomba düzeneğini patlattığını açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin saldırıyı kınadığını ve ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Saldırı esnasında salonda bin kişinin olduğu, salonunun camlarının kırıldığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

ABD'DEN KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz. Afgan halkı Mevlit Kandili'ni barış içinde kutlamaya çalışırken yapılan bu hayasız hareket Afganistan'da şiddeti sürdürenlerin korkaklığını ve acımasızlığını da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Nauert, ABD'nin, Afganistan'da kalıcı bir barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.