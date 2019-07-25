Kabil’de meydana gelen 3 patlamada 7 kişi öldü

Sabah saatlerinde Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüse, motosikletle bombalı saldırı düzenlendi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLARLA SALDIRI

Saldırının hemen ardından olay yerine gelen yardım ekiplerine, bir bombalı saldırı daha yapıldı. Kabil’in doğu bölgesinde de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

7 ÖLÜ, 21 YARALI

Yoldan geçen uluslararası askeri kuvvetler konvoyunu hedef alan saldırıyı, Taliban’ın üstlendiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İki yıl önce Maden Bakanlığı çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Taliban saldırısında, 15’i bakanlık çalışanı olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetmişti.