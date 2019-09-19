Kabızlığı sonlandırmanın 5 yolu

Amerikalılar kabızlık sorunu için yılda 250 milyon dolardan fazla ilaç harcaması yapıyor. Sinir bozucu ve ağrılı bir problem olan bu rahatsızlığın en büyük nedeni yeterince lif ve su tüketilmediği için oluyor. Kabızlıktan hızlıca kurtulmak için yapmanız gereken 5 yol.

1- Ballı limonlu çay için

Çaya bal ve limon ekleyin. Bal müshildir ve limon da sindirim sistemi için doğal uyarıcı görevi görür. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

2- Çok fazla su için

Erkekler günde en az 3,7 litre sıvı ve kadınlar 2,7 litre içmelidir. Su ve meyve suları kabızlıkla mücadele için en iyisidir. Daha iyi bir sonuç için hafif ve doğal müshil olan armut ve elma sularını tercih edin.