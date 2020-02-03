Kablo hırsızları Jandarma’dan kaçamadı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan kablo hırsızlıklarını öğrenen Jandarma olay yerlerinde inceleme birimi tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda; üç ayrı mahallede toplam 2 bin 220 metre haberleşme kablosunun kesilmek suretiyle çalındığını tespit etti.

Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri "Önleyici Kolluk Devriye Faaliyetleri" esnasında; Cüneyt mahallesi ile Kozlu mahallesi arasında Türk Telekom direklerinin yanında kablo kesmekte olan şahıslar gördü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinden araç ile kaçan şüpheli şahıslar K.D., A.D., A.D., M.D. ve Ö.A. yapılan takip sonucu Sındırgı merkezde yakalandı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden; şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 bin 20 metre Türk Telekom’a ait kesilmiş kablo, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet demir kesme makası, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet fişek ele geçirildi. Olay sırasında kullanıldığı belirlenen araca el konularak yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerinden K.D. serbest bırakılırken, A.D., A.D., M.D. ve Ö.A. isimli şahıslar tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.