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Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü

Alanya'da 5 katlı apartmanın çatısından beline bağladığı anten kablosuyla aşağı inmeye çalıştığı sırada düşerek yaşamını yitirdi.

AA | 01.09.2019 - 15:30..
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Alanya'nın Tosmur Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında anten kablosunun bir ucunu güneş enerjisine diğer ucunu beline bağlayan 34 yaşındaki Yusuf Ergün, aşağı inmeye çalıştı.

Bu sırada kablonun kopması sonucu beton zemine düşen Ergün, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ergün'ün, binanın 3'üncü katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğu, açık olan pencereden içeriye girmeye çalıştığı sırada düştüğü tahmin ediliyor.

Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü

Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü

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