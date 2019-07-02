taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6521
Euro
6.3855
Altın
1391.44
Borsa
99735.68
Gram Altın
252.82

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk

Zonguldak'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde düzenlenen yağlı direk yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

DHA | 02.07.2019 - 08:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ereğli Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme, yağlı direk, halat çekme kano ve kürek çekme yarışları düzenledi.

5 yıl aradan sonra yapılan etkinliğin en çok ilgi çeken yarışması ise yağlı direk yarışması oldu. Yağlanan direğin ucundaki bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, izleyicileri güldürdü.

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk

BAYRAĞI ALAN 15 BİN LİRA KAZANDI

Direk üzerindeki bir grubun suya düştüğü sırada yarışmacılardan Haydar Balık, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Haydar Balık’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilince yarışmaya devam edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren yarışın sonunda direğin ucundaki bayrağı Birol Samat aldı. Samat aldığı bayrağı Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teslim ederek 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk VİDEO

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

344
Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

38
Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

36
Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile vizyonumuz aynı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile vizyonumuz aynı

58
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dua eleştirilerine yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dua eleştirilerine yanıt

75
Çanakkale'de polis memuru denizde boğuldu

Çanakkale'de polis memuru denizde boğuldu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir