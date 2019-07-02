Ereğli Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme, yağlı direk, halat çekme kano ve kürek çekme yarışları düzenledi.

5 yıl aradan sonra yapılan etkinliğin en çok ilgi çeken yarışması ise yağlı direk yarışması oldu. Yağlanan direğin ucundaki bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, izleyicileri güldürdü.

BAYRAĞI ALAN 15 BİN LİRA KAZANDI

Direk üzerindeki bir grubun suya düştüğü sırada yarışmacılardan Haydar Balık, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Haydar Balık’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilince yarışmaya devam edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren yarışın sonunda direğin ucundaki bayrağı Birol Samat aldı. Samat aldığı bayrağı Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teslim ederek 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Kabotaj Bayramı eğlencesi: Yağlı direk VİDEO













