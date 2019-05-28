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Kaçak avlanan 10 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve yol kontrollerinde, kaçak avlanan 10 ton 625 kilogram inci kefali balığı ile 500 metre manyat tipi ağa el konuldu.

DHA | 28.05.2019 - 09:37..
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Van Jandarma Komutanlığı, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İLK DENETİM MURADİYE'DE

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Sahil Bot Timi ekiplerince Yalındüz Mahallesi bölgesinde yapılan denetimlerde, 500 metre manyat tipi ağa takılı kaçak avlanan 5 ton inci kefali ele geçirildi.

Kaçak avlanan 10 ton inci kefali ele geçirildi

ÇALDIRAN'DA DA 5 TON 625 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çaldıran ilçesinde yapılan yol kontrollerinde ise Doğubayazıt karayolu üzerinde durdurulan iki kamyonette arama yapıldı. Aramalarda, kamyonetlerin kasalarında çuvallar içersine konulmuş 5 ton 625 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Her iki operasyonda, toplam 10 ton 625 kilogram inci kefali balığı ele geçirilmiş oldu.

Kaçak avlanan 10 ton inci kefali ele geçirildi

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE 12 BİN 848 TL CEZA

Ele geçirilen balık ve manyat tipi ağ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan denetimde kaçak balık taşıyan kamyonet sürücülerine 12 bin 848 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

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