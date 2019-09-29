Kaçak avlanmaya 23 bin lira ceza

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerince Kemah’ın Akça Devlet Avlağı Güllübağ mevkiinde yapılan kontrol sırasında bir şahsın yivsiz tüfekle usulsüz avlanma ile 1 yaşında bir yaban keçisi vurduğu tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapılarak, 892 TL idari ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplam 23 bin 552 TL para cezası kesildi.

DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, “İlimizde usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve av koruma ve kontrol ekiplerimizce gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyecektir.” dedi.