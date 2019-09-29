taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Kaçak avlanmaya 23 bin lira ceza

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu. Yakalanan avcıya 23 bin 552 TL para cezası kesildi.

İHA | 29.09.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerince Kemah’ın Akça Devlet Avlağı Güllübağ mevkiinde yapılan kontrol sırasında bir şahsın yivsiz tüfekle usulsüz avlanma ile 1 yaşında bir yaban keçisi vurduğu tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapılarak, 892 TL idari ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplam 23 bin 552 TL para cezası kesildi.

DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, “İlimizde usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve av koruma ve kontrol ekiplerimizce gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyecektir.” dedi.

Kaçak avlanmaya 23 bin lira ceza





Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

105
Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

58
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Antalya'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

17
Suriye'de Esad'dan çıkın yoksa vururuz tehdidi

Suriye'de Esad'dan çıkın yoksa vururuz tehdidi

53
İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

23
Trump: Her şeyi sizin için yaptım

Trump: Her şeyi sizin için yaptım

6
TEM’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

TEM’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir