Kaçak balık avına para cezaları devam ediyor

Malatya’nın Arguvan ilçesi Morhamam yol kontrol noktasında bir aracı durduran jandarma ekipleri, araçta bulunan 2 şahsın balık avından döndüğünü tespit etti.

3 BİN TL PARA CEZASI

Araçta yapılan aramalarda şahısların, Karakaya Baraj göletinde sürat motoru ile açılarak Zıpkın ve Dio Oltasıyla yasak dönemde balık avladıkları belirlendi.

Av yasağı olması nedeniyle avlandıkları tespit edilen şahıslara bin 635’er TL olmak üzere toplam 3 bin 300 idari para cezası uygulanırken, balıklar, sürat botu ve diğer malzemelere el konuldu.











