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Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Dicle Elektrik ekibi, Şırnak’ın Silopi ilçesinden sonra kaçak kullanım oranının yüzde 75 olduğu Diyarbakır’da da engelleme ile karşılaştı.

İHA | 09.08.2019 - 10:31..
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Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Sorumluluk bölgesinde bulunan illerde kaçak tüketimle mücadele konusunda kararlılığını her fırsatta gösteren Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu kez kayıt dışı kullanımın yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi’ne gitti.

Toplam 22 kişiden oluşan 11 kaçak kontrol ekibi, jandarmanın güvenlik tedbiri almasının ardından 190 abonenin bulunduğu mahallede çalışma başlattı.

"ÖLÜME RAZIYIZ, BU İŞ OLMAYACAK"

Kısa süre sonra mahalle sakinlerinden bazıları, ekipteki görevlilere hakaret ve küfürler ederek çalışmalarını engellemeye başladı. Jandarmanın sükunet çağrısında bulunması üzerine bazı mahalle sakinlerinin, “Cezaya razıyız, karakola da razıyız, ölüme de razıyız. Bugün bu iş olmayacak. Beni öldürsünler. Çıkın dışarı” diyerek, kaçak kontrol ekiplerini mahalle dışına çıkarmaya çalıştı.

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı ViDEO

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Ekipteki görevlilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde jandarmanın, mahalle sakinlerinden bazılarının silahlanmaya çalıştığı konusunda uyarıldığı da belirlendi.

OLAYLAR BÜYÜMESİN DİYE EKİP BÖLGEDEN AYRILDI

Yaşanan gerilim kısa süre sonra taşlı saldırıya dönüşünce, jandarma da olayları yatıştırmak için tedbir amacıyla havaya ateş etti. Buna rağmen olaylar durulmayınca jandarmanın da önerisini dikkate alan Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, olayların büyümemesi için ileri ki günlerde çalışma yapmak üzere mahalleden ayrıldı.

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

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