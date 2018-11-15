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Kaçak elektrik kullananlar ekiplere saldırdı

Van’da elektrik arızasını onarmak için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kaçak elektrik kullanan şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

İHA | 15.11.2018 - 16:31..
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Arıza ihbarı alan ekipler, bölgeye vardıklarında elektrik hattına kanca atmak suretiyle kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Elektrik arızasına neden olan kancaları sökerek mahalleye enerji vermeye çalışan ekiplere, bir grup sopalarla saldırdı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Saldırı sırasında başına darbe alan VEDAŞ personeli Ramazan Karataş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden Karataş’ın, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Kaçak elektrik kullananlar ekiplere saldırdı

"HİÇBİR VİCDAN BU SALDIRIYI KABUL ETMEZ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Saldırının faillerine ilişkin hukuki süreci başlattık. Bu olayın takipçisiyiz. Adli süreç devam ediyor. Halkımız bilsin ki; elektrik kesintilerinin en büyük nedeni, kaçak elektrik kullanımıdır. Hem diğer vatandaşlarımızın kesintisiz enerji alma hakkını gasp edeceksiniz hem de arıza onarımına gelen çalışanımızın canına kastedeceksiniz. Hiçbir vicdan bu saldırıyı kabul etmez.

Personelimize yapılan bu tarz saldırılara asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Dürüst vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için kaçak elektrik kullanımıyla mücadelemizi aynı kararlılıkla ve fedakârlıkla sürdürmeye devam edeceğimizin değerli kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” dedi.

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