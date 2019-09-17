taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7332
Euro
6.3155
Altın
1499.46
Borsa
101910.15
Gram Altın
276.051
Bitcoin
58264.01

Kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’ne kontrol için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi, mahalle muhtarı ve beraberindeki kişiler tarafından alıkonuldu.

İHA | 17.09.2019 - 11:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, sorumluluk bölgelerinde görev yaparken sık sık saldırı ve tehditlerin hedefi oluyor.

Son ölümle tehdit olayı ise Diyarbakır’da yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı olarak mobil çalışan enerji kayıpları biriminden bir ekip, geçtiğimiz günlerde kayıt dışı kullanımın yüzde 80’in üzerinde olduğu Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’ne gitti.

19 ABONEDEN 15'İ KAÇAK ÇIKTI

Bir yandan kayıt dışı kullanımları tespit eden, diğer yandan eski manuel sayaçları dijital olanlarla değiştiren görevliler, yaklaşık yarım saat içerisinde mahalledeki toplam 103 aboneden 19’unu inceledi ve bunlardan 15’inin kaçak elektrik kullandığını tespit etti.

Diyarbakır'da kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit ViDEO

KAÇAK TESPİT TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ

Kaçak kontrol ekibinin çalışmasından rahatsız olan muhtar A.K., yanına birkaç kişiyi de alarak görevlilerin çevresini sardı. Ekipteki 2 görevlinin kaçak tespitinde kullandıkları cep telefonlarını alarak kaydedilen görüntüleri silen muhtar ve yanındakiler, telefonları daha sonra iade etti. Bu sırada yapılan video kaydı, burada yaşananları açık seçik gözler önüne serdi.

Kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit

ÖLÜMLE TEHDİT

Video görüntülerinde muhtar A.K.’nin, görevlilerin "Beni arayamazsın." itirazlarına rağmen üzerlerini aradığı ve "Ben muhtarım ararım, karakol bana demiş.’’ diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı dikkat çekti. Bu sırada yanlarına gelen bir başka kişi ise "Bu köy komple kaçaktır." diyerek mahalledeki herkesin, kaçak elektrik kullandığını söyledi. Görevlilerin bunun olamayacağını söylemesi üzerine ise "Ben kaçak yapıyorum, sen de açamazsın. Açarsan seni gömerim buraya. Akıllı ol." diyerek ölümle tehdit ettiği görüldü.

Kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit

MUHTAR EKİBİN ARACINI DA AÇTI, ARADI

Videoların devamında ise muhtar A.K.'nin, yanına etrafında toplanan diğer şahıslardan da bazılarını alarak Dicle Elektrik’e ait içerisinde elektrik sayaçları ve diğer malzemelerin bulunduğu aracı açtığı, içerisinde ve bagajındaki malzemeleri tek tek kontrol ettiği görüldü.

Kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaklaşık yarım saat alıkonularak hürriyetlerinden yoksun bırakılan Dicle Elektrik ekibi, daha sonra bırakıldı. Dicle Elektrik avukatları, konuyla ilgili videoları inceledikten sonra Özbilek Mahallesi muhtarı A.K., ve diğer mahalle sakinleri hakkında "hürriyetten yoksun bırakma", "ölümle tehdit’’ ve "kaçak kullanım itirafı" gibi sebeplerden dolayı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

126
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

137
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

50
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

124
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

134
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

70
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir