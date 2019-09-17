Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, sorumluluk bölgelerinde görev yaparken sık sık saldırı ve tehditlerin hedefi oluyor.

Son ölümle tehdit olayı ise Diyarbakır’da yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı olarak mobil çalışan enerji kayıpları biriminden bir ekip, geçtiğimiz günlerde kayıt dışı kullanımın yüzde 80’in üzerinde olduğu Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’ne gitti.

19 ABONEDEN 15'İ KAÇAK ÇIKTI

Bir yandan kayıt dışı kullanımları tespit eden, diğer yandan eski manuel sayaçları dijital olanlarla değiştiren görevliler, yaklaşık yarım saat içerisinde mahalledeki toplam 103 aboneden 19’unu inceledi ve bunlardan 15’inin kaçak elektrik kullandığını tespit etti.

Diyarbakır'da kaçak elektrik tespiti yapmaya giden ekibe tehdit ViDEO

KAÇAK TESPİT TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ

Kaçak kontrol ekibinin çalışmasından rahatsız olan muhtar A.K., yanına birkaç kişiyi de alarak görevlilerin çevresini sardı. Ekipteki 2 görevlinin kaçak tespitinde kullandıkları cep telefonlarını alarak kaydedilen görüntüleri silen muhtar ve yanındakiler, telefonları daha sonra iade etti. Bu sırada yapılan video kaydı, burada yaşananları açık seçik gözler önüne serdi.

ÖLÜMLE TEHDİT

Video görüntülerinde muhtar A.K.’nin, görevlilerin "Beni arayamazsın." itirazlarına rağmen üzerlerini aradığı ve "Ben muhtarım ararım, karakol bana demiş.’’ diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı dikkat çekti. Bu sırada yanlarına gelen bir başka kişi ise "Bu köy komple kaçaktır." diyerek mahalledeki herkesin, kaçak elektrik kullandığını söyledi. Görevlilerin bunun olamayacağını söylemesi üzerine ise "Ben kaçak yapıyorum, sen de açamazsın. Açarsan seni gömerim buraya. Akıllı ol." diyerek ölümle tehdit ettiği görüldü.

MUHTAR EKİBİN ARACINI DA AÇTI, ARADI

Videoların devamında ise muhtar A.K.'nin, yanına etrafında toplanan diğer şahıslardan da bazılarını alarak Dicle Elektrik’e ait içerisinde elektrik sayaçları ve diğer malzemelerin bulunduğu aracı açtığı, içerisinde ve bagajındaki malzemeleri tek tek kontrol ettiği görüldü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaklaşık yarım saat alıkonularak hürriyetlerinden yoksun bırakılan Dicle Elektrik ekibi, daha sonra bırakıldı. Dicle Elektrik avukatları, konuyla ilgili videoları inceledikten sonra Özbilek Mahallesi muhtarı A.K., ve diğer mahalle sakinleri hakkında "hürriyetten yoksun bırakma", "ölümle tehdit’’ ve "kaçak kullanım itirafı" gibi sebeplerden dolayı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.