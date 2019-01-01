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Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler

Afrika uyruklu mülteciler, Melilla sınırından Avrupa'ya girebilmek için yatakların içerisine saklandılar. Sınır polisleri, yaptıkları araştırma sonucunda yatağın içindeki göçmenleri yakaladı.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 15:36..
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Fas ile Melilla hattı, göçmenlerin en çok kullandığı yollardan biri. Burayı kendilerine adeta bir otoyol haline getiren mülteciler, buraya farklı yöntemlerle kaçak olarak girmeye çalışıyorlar.

Onlardan biri yatakların içinde saklanma yöntemi...

Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler

YATAĞIN İÇİNE SAKLANDILAR

İspanya''nın Melila kentinde bir aracın üzerine yüklenmiş vaziyette buran yataklar, görünüşte yalnızca bir mobilyaya benziyor. Polisler aracı durdurup arama yaptığında, yatakların içinin dolu olduğunu farketti.

Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler VİDEO

Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler

Yatakları bıçak ile yararak açan sınır polisleri, kestikleri şiltelerin arasındaki kaçak göçmenleri görünce "Pes" dedi.

MÜLTECİLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmenler yastıkların içerisinden teker teker çıkartılırken, mülteciler sınırdışı edildi. Polisler tarafından yakalanan otomobilin sürücüsü hakkındaysa soruşturma başlatıldı.

Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler

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