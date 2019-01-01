Fas ile Melilla hattı, göçmenlerin en çok kullandığı yollardan biri. Burayı kendilerine adeta bir otoyol haline getiren mülteciler, buraya farklı yöntemlerle kaçak olarak girmeye çalışıyorlar.

Onlardan biri yatakların içinde saklanma yöntemi...

YATAĞIN İÇİNE SAKLANDILAR

İspanya''nın Melila kentinde bir aracın üzerine yüklenmiş vaziyette buran yataklar, görünüşte yalnızca bir mobilyaya benziyor. Polisler aracı durdurup arama yaptığında, yatakların içinin dolu olduğunu farketti.

Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler VİDEO

Yatakları bıçak ile yararak açan sınır polisleri, kestikleri şiltelerin arasındaki kaçak göçmenleri görünce "Pes" dedi.

MÜLTECİLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmenler yastıkların içerisinden teker teker çıkartılırken, mülteciler sınırdışı edildi. Polisler tarafından yakalanan otomobilin sürücüsü hakkındaysa soruşturma başlatıldı.