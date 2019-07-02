1 Hadise'nin fotoğrafı olay oldu İtalya'da ailesi ile birlikte tatil yapan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Kendine güvenen şöyle gelsin." mesajını yayınladı.

2 PUBG'ye çok yakında hikaye modu gelecek PUBG'ye gelecek yeni hikaye modu, oyunun geliştiricileri tarafından onaylandı.

3 Kaçak göçmen Van sınırında tecavüze uğradı İran’dan Türkiye’ye kaçak giriş yapan Burundi vatandaşı kadın, Van’da tecavüze uğradı.

4 İstanbul'da FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 TOKİ, Başakşehir Ayazma'da hak sahiplerini belirleyecek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugün Başakşehir Ayazma projesi için kura çekimi yapacak.

6 Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile birlikte bir AVM'de para üstü istediği için bahşiş krizi yaşayan Murat Boz, "Eğer bahşiş verilecekse, buna biz karar veririz” dedi.