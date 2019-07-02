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Kaçak göçmen Van sınırında tecavüze uğradı

İran’dan Türkiye’ye kaçak giriş yapan Burundi vatandaşı kadın, Van’da tecavüze uğradı.

İHA | 02.07.2019 - 09:58..
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Güney Afrika ülkesi Burundi vatandaşı kadın, beraberindeki şahısla birlikte İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı.

3 KİŞİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADI

Van'ın Çaldıran kırsalında önü kesilen kadın, 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Kadının daha sonra jandarmaya gitmesi sonucu ortaya çıkan olay üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadının teşhis ettiği 3 kişiden V.T., 18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak göçmen Van sınırında tecavüze uğradı

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