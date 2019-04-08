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Kaçak göçmenleri balıkçılar ile Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 41 kaçak göçmen, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 08.04.2019 - 13:24..
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Sabah erken saatlerde bir lastik bot ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi Madra çayı önlerinden Yunanistan istikametine lastik bot ile kaçmaya çalışan bir grubu gören balıkçılar, oldukça tehlikeli olan yolculuğu önlemek için önce ıslıkla kaçakları durdurmaya çalıştı.

ZODYAK BOTLA KARAYA GÖTÜRDÜLER

Göçmenlerin kaçmaya devam etmesi üzerine denizciler, kendi botları ile lastik botun önünü çelip durumu Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak bot ile yakaladıkları kaçak göçmenleri gemiye alarak karaya götürdü.

Kaçak göçmenleri balıkçılar ile Sahil Güvenlik kurtardı

YABANCILAR ŞUBESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Kaçaklardan 24’ünün Kongo, 3’ünün Angola, 3’ünün Brunei, 3’ünün Orta Afrika, 2’sinin Uganda, 2’sinin Somali, 2’sinin Sudan diğer ikisinin ise Eritre ve Gineli olduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenleri balıkçılar ile Sahil Güvenlik kurtardı VİDEO

Kaçak göçmenleri balıkçılar ile Sahil Güvenlik kurtardı

Kaçaklar işlemlerin ardından Yabancılar Şubesi’ne teslime edildi.

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