Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp kaçtı

Balıkesir'de Ayvalık ilçesi Cunda Adası Ortunç Koyu ormanlık bölgesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, 49'u Suriye, 2'si Filistin uyruklu 51 kaçak göçmen yakaladı.

2 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

Yine Cunda Adası Patriça bölgesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kamyonet, takip sonrası 2 kilometre ileride terk edilmiş olarak bulundu. Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, 10'u Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak uyruklu 14 kaçak göçmen kamyonette yakalandı.

Kaçan sürücünün Ş.Y. olduğu belirlenirken jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirilirken, kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.





